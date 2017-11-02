|
|
Полицейские перекрыли канал поставки оружия в Одесскую область
14:49 / 29.11.2017
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские региона, проверяя информацию коллег из Львовской области, перекрыли канал поставки оружия на Одесчину, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в Овидиопольском отделе полиции ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сотрудники Управления уголовного розыска и Овидиопольского отдела полиции Одесской области, по информации коллег из Львовской области и при поддержке Военной прокуратуры и прокуратуры Овидиопольского района, провели обыск по месту жительства гражданина в с. Великодолинское.
Во время обыска было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы: пистолет «ТТ» с двумя магазинами, снаряженными 10 патронами, обрез гладкоствольного ружья и 20 патронов к нему, две мелкокалиберные нарезные винтовки с 600 патронами, «АКСУ-74», две пневматические винтовки, устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями «Форд», два пистолета неизвестного производства и 21 штык-нож.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:50 29.11.2017
17:36 29.11.2017
17:15 29.11.2017
16:59 29.11.2017
16:35 29.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.286
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»