Полицейские перекрыли канал поставки оружия в Одесскую область

14:49 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские региона, проверяя информацию коллег из Львовской области, перекрыли канал поставки оружия на Одесчину, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в Овидиопольском отделе полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сотрудники Управления уголовного розыска и Овидиопольского отдела полиции Одесской области, по информации коллег из Львовской области и при поддержке Военной прокуратуры и прокуратуры Овидиопольского района, провели обыск по месту жительства гражданина в с. Великодолинское.

Во время обыска было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы: пистолет «ТТ» с двумя магазинами, снаряженными 10 патронами, обрез гладкоствольного ружья и 20 патронов к нему, две мелкокалиберные нарезные винтовки с 600 патронами, «АКСУ-74», две пневматические винтовки, устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями «Форд», два пистолета неизвестного производства и 21 штык-нож.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.