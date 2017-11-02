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Полиция и взрывотехники проверяли подозрительную коробку, найденную охранниками на «7 километре»
11:40 / 29.11.2017
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня утром в полицию поступило сообщение от охраны промрынка «7 км» об обнаружении подозрительной коробки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня в 10:13 в полицию поступило сообщение от охраны промрынка «7 км» о том, что на территории рынка обнаружена подозрительная коробка.
На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи и психологи.
По состоянию на 11:20 проверка была завершена. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
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Сергей Гриневецкий
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