Полиция и взрывотехники проверяли подозрительную коробку, найденную охранниками на «7 километре»

11:40 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня утром в полицию поступило сообщение от охраны промрынка «7 км» об обнаружении подозрительной коробки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня в 10:13 в полицию поступило сообщение от охраны промрынка «7 км» о том, что на территории рынка обнаружена подозрительная коробка.

На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи и психологи.

По состоянию на 11:20 проверка была завершена. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.