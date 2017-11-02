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Украинца, прибывшего в Одессу из Индии, уличили в незаконном провозе лекарств на 120 тысяч долларов
17:56 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Гражданин Украины, прибывший в Одессу из Индии транзитом через Турцию, подозревается в попытке незаконного провоза лекарственных средств на сумму 120 тысяч долларов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, по прибытии вечернего авиарейса «Стамбул — Одесса» на ленте транспортера выдачи багажа в Одесском аэропорту был выявлен одинокий чемодан. Владельцем оказался гражданин Украины, прилетевший в Одессу из Индии транзитом через Турцию. Гражданин для прохождения таможенного контроля избрал «зеленый коридор», а чемодан оставил на ленте. При просвечивании багажа сканером выяснилось, что в чемодане находится 27 кг лечебных средств индийского производства, которые применяются при лечении гепатита С, раковых опухолей и метастазов.

Их приблизительная рыночная стоимость составляет около 120 тыс. долларов США.

Проводятся процессуальные действия относительно фиксации факта незаконного перемещения лечебных средств.

Окончательную стоимость медикаментов определит товароведческая экспертиза.

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