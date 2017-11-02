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Приморский райсуд сегодня отстранил от занимаемой должности директора лагеря «Виктория»
17:07 / 28.11.2017
ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 28 ноября, Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении от занимаемой должности директора лагеря «Виктория», где в результате пожара в ночь с 15 на 16 сентября погибли трое детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, 28 ноября Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении от занимаемой должности директора лагеря «Виктория».
Руководителя детского учреждения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия — гибель троих детей во время пожара (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
«Прокуратура в дальнейшем будет отстаивать принципиальную и последовательную позицию в суде — подозреваемый директор детского учреждения должен находиться под стражей без права на залог. Поскольку, учитывая тяжесть последствий преступления — гибель людей, определение альтернативы не может быть оправдано состоянием здоровья подозреваемого», — заявили в пресс-службе.
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Сергей Гриневецкий
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