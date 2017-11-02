16-летний автоугонщик задержан в Одессе

15:03 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего парня, который, уже находясь под следствием по факту угона автомобиля, совершил новый автоугон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Портофранковское отделение полиции обратился одессит с заявлением о похищении у него автомобиля «ВАЗ-21063», оставленного на улице Балковской.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения розыскных мероприятий указанный автомобиль был замечен автопатрулем батальона полиции особого назначения на улице Заболотного, возле Одесской областной клинической больницы. Внутри транспортного средства находились неизвестные, а водитель вел себя неадекватно и создавал на дороге аварийную ситуацию. На неоднократные призывы полицейских остановиться он не реагировал.

Работники полиции начали преследование. Лица, находившиеся в машине, выскочили из автомобиля неподалеку от торгового центра на улице Крымской и попытались скрыться.

Но работники полиции продолжили пешее преследование. В результате был задержан 16-летний юноша, который признался в содеянном правонарушении.

Как выяснилось, на момент задержания преступник уже был фигурантом в уголовном производстве, начатом по факту угона автомобиля. Однако это его не остановило, и он совершил новое преступление.

Расследование уголовного производства продолжается.