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16-летний автоугонщик задержан в Одессе
15:03 / 28.11.2017
ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего парня, который, уже находясь под следствием по факту угона автомобиля, совершил новый автоугон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Портофранковское отделение полиции обратился одессит с заявлением о похищении у него автомобиля «ВАЗ-21063», оставленного на улице Балковской.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения розыскных мероприятий указанный автомобиль был замечен автопатрулем батальона полиции особого назначения на улице Заболотного, возле Одесской областной клинической больницы. Внутри транспортного средства находились неизвестные, а водитель вел себя неадекватно и создавал на дороге аварийную ситуацию. На неоднократные призывы полицейских остановиться он не реагировал.
Работники полиции начали преследование. Лица, находившиеся в машине, выскочили из автомобиля неподалеку от торгового центра на улице Крымской и попытались скрыться.
Но работники полиции продолжили пешее преследование. В результате был задержан 16-летний юноша, который признался в содеянном правонарушении.
Как выяснилось, на момент задержания преступник уже был фигурантом в уголовном производстве, начатом по факту угона автомобиля. Однако это его не остановило, и он совершил новое преступление.
Расследование уголовного производства продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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