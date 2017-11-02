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Замначальника отделения полиции задержан на получении взятки в 9 тысяч гривен
11:07 / 28.11.2017
ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместителю начальника отделения полиции в Раздельнянском районе Одесской области сообщено о подозрении в получении взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, следователи прокуратуры области совместно с работниками Управления СБУ в области и Одесского управления Департамента внутренней безопасности органов полиции разоблачили на взятке заместителя начальника одного из отделений Раздельнянского отдела полиции.
Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Установлено, что подозреваемый получил от гражданина 9 тыс. грн. взятки за предоставление разрешения на демонтаж, вывоз и реализацию металлической трубы системы орошения и непривлечение его к ответственности, определенной законом.
По ходатайству прокуратуры области судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в 480 тыс. грн.
Кроме того удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении должностного лица органов полиции от занимаемой должности.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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