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Замначальника отделения полиции задержан на получении взятки в 9 тысяч гривен
11:07 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместителю начальника отделения полиции в Раздельнянском районе Одесской области сообщено о подозрении в получении взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры области совместно с работниками Управления СБУ в области и Одесского управления Департамента внутренней безопасности органов полиции разоблачили на взятке заместителя начальника одного из отделений Раздельнянского отдела полиции.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый получил от гражданина 9 тыс. грн. взятки за предоставление разрешения на демонтаж, вывоз и реализацию металлической трубы системы орошения и непривлечение его к ответственности, определенной законом.

По ходатайству прокуратуры области судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в 480 тыс. грн.

Кроме того удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении должностного лица органов полиции от занимаемой должности.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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