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Прокуратура добилась продления сроков ареста фигуранту «дела 2 мая»
16:01 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд области оставил в силе решение Приморского районного суда о продлении срока содержания под стражей одному из фигурантов «дела 2 мая», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня, 27 ноября, апелляционный суд области оставил в силе решение Приморского районного суда о продлении срока содержания под стражей одному из фигурантов «дела 2 мая». Ранее, 13 ноября, районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области о продлении сроков ареста указанном подозреваемому.
Другому фигуранту этих событий мера пресечения в виде ареста продлена Приморским районным судом 15 ноября этого года.
Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве «по фактам подготовки к организации массовых беспорядков и умышленных действий и публичных призывов к изменению границ территории и государственной границы Украины и свержению конституционного строя» осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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