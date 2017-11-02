«Известный одесский бизнесмен-контрабандист предлагал чиновнику НАБУ взятку в 800 тысяч долларов», — Генпрокуратура

14:59 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили одесситу о подозрении за предложение предоставить взятку в 800 тысяч долларов США должностному лицу НАБУ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

По информации пресс-службы, вчера, 24 ноября, сообщено о подозрении одесситу за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов США должностному лицу НАБУ, занимающему ответственное положение.

Ранее, 4 ноября в Генпрокуратуру поступило заявление о «подготовке к передаче взятки работнику НАБУ известным бизнесменом-контрабандистом за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий на сумму около 450 млн. грн.».

В результате работы сотрудников Генпрокуратуры и НАБУ был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов США.

Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемого, проводятся обыски по месту его регистрации и возможного местонахождения с целью вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последний уклоняется от следствия.

В случае неявки к следователю подозреваемый будет объявлен в государственный и международный розыск.

Предварительно действия этого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение или несовершение действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.