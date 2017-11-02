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Правоохранители области задержали в Одессе группу торговцев оружием
14:08 / 25.11.2017
ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оперативные работники Южного РУ Госпогранслужбы Украины совместно с представителями СБУ в Одесской области пресекли деятельность преступной группы, незаконно торговавшей огнестрельным оружием в городе Одесса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации сектора, вчера, 24 ноября, при проведении оперативных действий правоохранителям удалось задержать подозреваемых «на горячем» — в момент продажи огнестрельного оружия.
В ходе проведения дальнейших обысков по месту жительства членов преступной группы правоохранители изъяли более 20 единиц огнестрельного, а также незарегистрированного охотничьего и спортивного оружия и боеприпасы к нему.
В настоящее время подозреваемые лица задержаны. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (преступление по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Неотложные следственные действия продолжаются.
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Сергей Гриневецкий
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