Правоохранители области задержали в Одессе группу торговцев оружием

14:08 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оперативные работники Южного РУ Госпогранслужбы Украины совместно с представителями СБУ в Одесской области пресекли деятельность преступной группы, незаконно торговавшей огнестрельным оружием в городе Одесса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, вчера, 24 ноября, при проведении оперативных действий правоохранителям удалось задержать подозреваемых «на горячем» — в момент продажи огнестрельного оружия.

В ходе проведения дальнейших обысков по месту жительства членов преступной группы правоохранители изъяли более 20 единиц огнестрельного, а также незарегистрированного охотничьего и спортивного оружия и боеприпасы к нему.

В настоящее время подозреваемые лица задержаны. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (преступление по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Неотложные следственные действия продолжаются.