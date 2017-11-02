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168 человек были эвакуированы вчера из-за сообщения о минировании Одесского аэропорта
10:35 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за поступившего вчера, 24 ноября, вечером сообщения о минировании Международного аэропорта «Одесса» были эвакуированы 168 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, в справочную службу Международного аэропорта «Одесса» позвонил неизвестный и сообщил, что аэропорт заминирован. Работники аэропорта немедленно сообщили об этом в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления ГУНП и кинологи со служебными собаками. Из здания были эвакуированы 168 человек.

В результате проверки взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов найдено не было.

По информации онлайн-табло одесского аэропорта, прибытие рейсов во время проверки осуществлялось практически по расписанию, но была задержана более чем на час отправка двух рейсов — на Киев и Варшаву.

По данным пресс-службы Нацполиции, одновременно также проводились проверки сообщения о минировании аэропортов Винницы, Запорожья, Днепра, Ивано-Франковска и Киева.

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