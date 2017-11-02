Прокурор одной из местных прокуратур области задержан на взятке в 500 долларов

11:53 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области прокурор одной из местных прокуратур был задержан вчера на взятке в 500 долларов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

По информации департамента, сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры Одесской области установили, что работник одной из местных прокуратур области требует от гражданина 500 долларов США неправомерной выгоды. За указанную сумму он пообещал изменить квалификацию статьи на менее тяжкую во избежание более строгого наказания.

Вчера, 24 ноября, оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и прокуратуры Одесской области задержали прокурора в служебном кабинете. Правоохранители изъяли средства, которые он получил в качестве взятки.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.