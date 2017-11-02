СБУ уличила сотрудников райотдела полиции в систематическом вымогании взяток

11:04 / 25.11.2017

ОДЕССА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области СБУ уличила чиновников районного отделения полиции в получении взяток, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 ноября, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, сотрудники СБ Украины и подразделения внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили руководителей одного из районных отделений полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что полицейские систематически требовали деньги с правонарушителей за непривлечение их к уголовной ответственности при совершении преступления.

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства злоумышленниками у местного жителя 15 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу коммунального имущества.

Сотрудники СБ Украины задержали подполковника полиции после передачи очередной части неправомерной выгоды в 9 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех сотрудников полиции, причастных к функционированию коррупционной схемы.