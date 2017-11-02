Руководитель ГУНП области выступил с обращением в связи с событиями в Горсаду

17:43 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин выступил с обращением в связи событиями в одесском Горсаду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В обнародованном отделом коммуникации ГУНП области тексте обращения Д. Головина отмечается: «Все попытки втянуть полицию в политическую борьбу — бесперспективны и бесполезны. Мы стояли и будем стоять на стороне закона и порядка в городе.

По событиям в Городском саду.

1. Собрав все материалы, фото, видео и свидетельства очевидцев, по моему поручению в ГУНП начата служебная проверка. Ее ход у меня на личном контроле. Действиям правоохранителей будет дана правовая оценка. Если были ошибки и нарушения — мы с достоинством их примем, сделаем выводы и накажем виновных.

2. Действиям участников также будет дана оценка. Мирный митинг и волеизъявление — законное конституционное право каждого гражданина Украины. Однако камни, палки и пиротехника — это уже не мирный протест. Такие действия получат соответствующую реакцию правоохранительных органов. Я призываю активистов не провоцировать полицию на применение силы.

3. Ситуация в стране — сложная. Различные силы намеренно «раскачивают» город, подбрасывая нам поводы для провокаций. Мы не должны на это поддаваться. Наоборот — нам нужно объединяться и показывать силу единства и порядка. Призываю всех патриотов Одесчины к диалогу.

Все хорошо знают, что я открыт и всегда готов к общению и решению ситуации в пределах полномочий полиции. Без охраны и прикрытия выйти к любому. При этом я рассчитываю на такую же позицию и от другой стороны.

Сегодня в 18:00 в Одессе состоится акция. Полиция будет обеспечивать общественный порядок. К работе будут привлечены антиконфликтные группы и подразделения патрульной полиции. Призываю участников не приносить на мероприятия запрещенные предметы, в противном случае они будут изыматься правоохранителями. Всех активистов, которые намерены выразить мирный протест, прошу себя идентифицировать и также следить за своими коллегами. Мы вместе должны проявить и предупредить действия возможных провокаторов, которые имеют целью столкнуть граждан и правоохранителей».