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Неизвестный сообщил о минировании одесского аэропорта
17:29 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция и взрывотехники в настоящее время проверяют анонимное сообщение о минировании одесского аэропорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в справочную службу Международного аэропорта «Одесса» позвонил неизвестный и сообщил, что аэропорт заминирован. Работники аэропорта немедленно сообщили об этом в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления ГУНП и кинологи со служебными собаками.

Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

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