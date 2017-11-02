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Прокуратура области требует отменить разрешение на строительство торговых помещений в Горсаду
16:52 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области обратилась в суд с требованием отменить разрешение на строительство торговых помещений в Городском саду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, «прокуратура области обработала на предмет законности документы относительно возможного строительства на территории Городского сада. Выяснено, что разрешение на проведение строительных работ выдано при отсутствии предварительного согласования указанного вопроса с компетентным органом в сфере культуры».

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Окружной административный суд г.. Киева в интересах Министерства культуры Украины к ответчику — Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и третьему лицу — предприятию.

В иске прокуратура требует признать противоправными действия по выдаче разрешения на проведение субъектом хозяйствования строительства административного здания с торговыми помещениями и инфраструктурой на ул. Преображенская, 24.

Кроме того, исковые требования прокуратуры заключаются в отмене разрешения на выполнение строительных работ на указанной территории Городского сада.

«Указанная территория входит в зону охраны памятников и центрального исторического ареала Одессы с ограниченным режимом использования», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что именно вопрос застройки летнего театра в Горсаду стал причиной недавних массовых протестов, вылившихся 18 ноября в стычки активистов с полицией.

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