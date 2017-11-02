Трое студентов-похитителей задержаны в Одессе

10:30 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители задержали группу иностранцев, которые прибыли в Одессу учиться, но решили заработать на похищении человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, установлено, что трое граждан иностранного государства, прибывших в Украину с целью обучения в г. Одессе, решили получить «дополнительный доход». Предварительно спланировав свои преступные действия, юноши на стоянке одного из торгово-развлекательных центров с применением физической силы усадили 17-летнего одессита в автомобиль, отобрали его мобильный телефон, денежные средства и золотые изделия. Похищенного парня отвезли в снятую квартиру, где связали и заклеили рот скотчем. Затем злоумышленники позвонили отцу жертвы с требованием передать денежные средства в обмен на свободу сына и угрожая в случае невыполнения требований лишить парня жизни.

Отец собрал необходимую сумму и передал ее злоумышленникам, его сын был освобождён, после чего потерпевшие решились обратиться в правоохранительные органы.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции быстро вышли на след преступников и задержали их. При задержании были изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывали на причастность каждого из группы к совершению противоправных действий.

По данному факту следственными органами начато сразу три уголовных производства: по ч. 2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Участники преступления задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следствие продолжается.