|
|
Правоохранители задержали группу иностранцев, которые протаранили автомобиль, а затем избили и ограбили водителя
10:01 / 24.11.2017
ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Беляевском районе Одесской области сотрудники прокуратуры и полиции ликвидировали преступную группу, совершившую дерзкое разбойное нападение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сотрудники Ильичевского местной прокуратуры совместно с сотрудниками Усатовского отделения полиции разоблачили и задержали четырех иностранцев, причастных к разбойному нападению на гражданина.
В ходе расследования установлено, что четыре человека на автомобиле марки «Subaru» совершили таран авто «Таврия», а затем избили водителя и завладев его наличными деньгами в сумме почти 80 тыс. грн., мобильным телефоном, планшетом и документами.
В настоящее время задержанные уведомлены о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 187 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:43 24.11.2017
17:29 24.11.2017
16:52 24.11.2017
16:12 24.11.2017
14:41 24.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.818
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»