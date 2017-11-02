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Правоохранители задержали группу иностранцев, которые протаранили автомобиль, а затем избили и ограбили водителя
10:01 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Беляевском районе Одесской области сотрудники прокуратуры и полиции ликвидировали преступную группу, совершившую дерзкое разбойное нападение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сотрудники Ильичевского местной прокуратуры совместно с сотрудниками Усатовского отделения полиции разоблачили и задержали четырех иностранцев, причастных к разбойному нападению на гражданина.

В ходе расследования установлено, что четыре человека на автомобиле марки «Subaru» совершили таран авто «Таврия», а затем избили водителя и завладев его наличными деньгами в сумме почти 80 тыс. грн., мобильным телефоном, планшетом и документами.

В настоящее время задержанные уведомлены о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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