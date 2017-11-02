ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Полиция изъяла 70 килограммов марихуаны у жителя области
17:44 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции изъяли 70 килограммов марихуаны у жителя Белгород-Днестровского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 ноября, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, работники Второго межрайонного сектора отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области, совместно с сотрудниками Следственного управления ГУНП в области, Белгород-Днестровского отдела полиции и Южного регионального управления ГПС Украины, под управлением прокурора прокуратуры Одесской области, провели санкционированный обыск на территории домовладения жителя с. Беленькое Белгород-Днестровского района.

В результате было обнаружено и изъято около 70 кг вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожего на марихуану.

Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании хозяина домовладения по ст. 208 УПК Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:55 23.11.2017
В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 24 ноября, отключат воду
17:51 23.11.2017
В ряде домов Одессы в пятницу, 24 ноября, отключат свет
16:53 23.11.2017
Общественники заявили о грубом нарушении закона полицией и руководством Новобилярского поселкового совета
16:34 23.11.2017
Облбюджет на следующий год планируют увеличить на 11%
16:23 23.11.2017
Приморский райсуд взял под арест известного одесского общественника в связи с событиями 18 ноября в Горсаду


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.020