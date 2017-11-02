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Полиция изъяла 70 килограммов марихуаны у жителя области
17:44 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции изъяли 70 килограммов марихуаны у жителя Белгород-Днестровского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 23 ноября, в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По информации отдела, работники Второго межрайонного сектора отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области, совместно с сотрудниками Следственного управления ГУНП в области, Белгород-Днестровского отдела полиции и Южного регионального управления ГПС Украины, под управлением прокурора прокуратуры Одесской области, провели санкционированный обыск на территории домовладения жителя с. Беленькое Белгород-Днестровского района.
В результате было обнаружено и изъято около 70 кг вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожего на марихуану.
Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.
В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании хозяина домовладения по ст. 208 УПК Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Сергей Гриневецкий
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