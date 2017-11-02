Приморский райсуд взял под арест известного одесского общественника в связи с событиями 18 ноября в Горсаду

16:23 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в связи с событиями 18 ноября у Летнего театра в одесском Городском саду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По решению суда задержанный сегодня активист взят под стражу на два месяца без права выхода под залог. Его подозревают в организации массовых беспорядков и призывах к ним (ст. 242 УК Украины).

По информации СМИ, сам активист заявил, что все беспорядки 18 ноября были спланированы и осуществлены полицией против общественности. При этом он лично находился на акции без маски и пытался остановить конфликт. По его словам, это подтверждают представленные видеозаписи, сделанные во время столкновений митингующих с полицией.

Напомним, что прошедшая 18 ноября акция против застройки Летнего театра в Горсаду переросла в потасовки участников митинга с полицией. В ход были пущены дымовые шашки, дубинки и слезоточивый газ. По данным отдела коммуникации ГУНП области, пострадали 20 полицейских, в том числе руководитель ГУНП Дмитрий Головин, который получил травму головы, пытаясь объясниться с участниками акции. Со стороны митинговавших, по данным правоохранителей, пострадавших нет, и жалоб на действия полиции не поступало.

Сведения об указанных событиях были внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Однако во время акции и сразу после неё никто из участников задержан не был.

Сегодня, 23 ноября, в ГУНП заявили, что во время акции 18 ноября «некоторые лица, прикрываясь ложным патриотизмом, подстрекали одесситов к актам неповиновения и радикальным действиям по отношению к полиции» и пообещали, что «ни одно из совершенных правонарушений не останется безнаказанным».