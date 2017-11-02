|
|
Полиция проверяет очередное сообщение о минировании одесского суда
13:21 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 23 ноября, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный хозяйственный суд на проспекте Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный хозяйственный суд, расположенный по адресу: пр-т Шевченко, 29.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической управления, психологи и кинологи со служебными собаками.
Помещение суда и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывчатых веществ или устройств.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
15:02 23.11.2017
14:31 23.11.2017
За 3 года в области произошло 26 ДТП со «скорой помощью», которую не пропустили водители другого транспорта
13:42 23.11.2017
11:53 23.11.2017
11:47 23.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.099
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»