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Полиция проверяет очередное сообщение о минировании одесского суда
13:21 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 23 ноября, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный хозяйственный суд на проспекте Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный хозяйственный суд, расположенный по адресу: пр-т Шевченко, 29.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической управления, психологи и кинологи со служебными собаками.

Помещение суда и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывчатых веществ или устройств.

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