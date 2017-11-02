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Передано в суд дело служащих стройкомпании, подозреваемых в неуплате 18 миллионов гривен НДС
11:47 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передано в суд дело служащих строительной компании, подозреваемых в махинациях, которые привели к неуплате предприятием 18 миллионов гривен налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех граждан, которые подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Установлено, что служащие компании, осуществляющей строительство и ремонтные работы, в течение 2014-2015 годов использовали ряд предприятий с признаками фиктивности, что позволило им избежать уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму более 18 млн. грн.
В марте этого года сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления СБУ в области и ГУ ГФС области разоблачили указанных лиц и сообщили им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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