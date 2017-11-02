Одесса > Новости > Правоохранительные органы Трамвай сбил женщину в районе площади Толбухина 09:55 / 23.11.2017 ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 23 ноября, на Люстдорфской дороге в районе площади Толбухина трамвай сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный свет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе КП «Одесгорэлетротранс». По информации пресс-службы, в 7:45 по улице Люстдорфская дорога со стороны площади Толбухина в направлении 3-й станции двигался трамвайный вагон маршрута №13. В этот момент 38-летняя женщина перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения трамвая. Трамвайный вагон зацепил её передней левой боковой частью. По предварительным данным, в результате пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. С места происшествия она была госпитализирована в ГКБ №1. По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу на красный свет. версия для печати