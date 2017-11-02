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«Действия полиции по отношению к активистам в Горсаду были законными и обоснованными», — ГУНП
09:20 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Главном управлении Нацполиции в Одесской области заявили, что действия полицейских по отношению к общественным активистам во время акции в Горсаду 18 ноября были законными и обоснованными, а также пообещали привлечь к ответственности лиц, пытавшихся превратить мирную акцию в массовые беспорядки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
В заявлении ГУ Нацполиции области, в частности, отмечается: «В ходе мирной акции, имевшей место 18 ноября в Одессе, некоторые радикально настроенные граждане пытались расшатать ситуацию в городе и совершили хулиганские действия, которые сопровождали массовое мероприятие.
Их действиям, которые привели к массовым хулиганским поступкам во время акции «Летний театр наш», нанесению значительного материального ущерба коммунальной собственности и травмированию десятков правоохранителей, будет предоставлена соответствующая правовая оценка.
Злоупотребляя толерантным отношением полиции к проявлениям любой гражданской активности, основанным на неотъемлемом конституционном праве граждан, некоторые лица, прикрываясь ложным патриотизмом, призывами, в том числе и в СМИ, подстрекали одесситов к актам неповиновения и радикальным действиям по отношению к полиции.
Понимая, что запланированные ими действия повлекут за собой уголовную ответственность, указанные граждане пришли к Городского сада в балаклавах и с заранее подготовленными баллончиками с газом, арматурой, спецсредствами и взрывчатыми пакетами, где фактически сорвали мирную акцию, пытаясь превратить ее в массовые беспорядки.
Желая избежать ответственности за это, они прикрываются заботой об обществе. Однако хотим подчеркнуть, что никто никого не преследует за активную гражданскую позицию. Все граждане Украины равны перед законом. Речь идет о конкретных правонарушениях.
Каждый, без исключения, кто совершает незаконные и общественно опасные действия, должен нести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Это — базовая основа принципа законности и порядка в нашей стране, это — требование общества, это — требование к правоохранителям, которые служат обществу. Ведь полиция, согласно Закону Украины «О Национальной полиции», обеспечивает охрану прав и свобод человека, противодействует преступности, поддерживает публичную безопасность и порядок. Поэтому ни одно из совершенных правонарушений не останется безнаказанным».
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Сергей Гриневецкий
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