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СБУ разоблачила схему хищения природного газа в Одесской области
13:32 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили и блокировали механизм хищения природного газа должностными лицами одесского газового хозяйства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, правоохранители установили, что в течение 2016-2017 годов должностные лица газового хозяйства Одесской несанкционированно вмешивались в работу газовых сетей. Чиновники привлекли к противоправной схеме работников хозяйства — используя самодельные устройства, злоумышленники искусственно занижали количество потребленного газа промышленными объектами Одесской области. За обеспечение «экономии» чиновники получали неправомерную выгоду от бизнесменов.

По предварительным оценкам экспертов, только с начала 2017 г. злоумышленники нанесли газовому хозяйству ущерб на 15 миллионов гривен.

Сотрудники СБ Украины задержали троих злоумышленников при установке нелегального устройства на газовой сети по заказу одного из клиентов.

дела правоохранители изъяли фальсифицированные приборы учета и специальное оборудование для его изготовления, 5 тысяч долларов США и 1 тысячу евро.

Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица.

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