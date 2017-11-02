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Правоохранители вчера дважды выезжали на проверку сообщений о минировании на проспекте Добровольского
09:01 / 22.11.2017
ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители вчера, 21 ноября, дважды выезжали на проверку сообщений о минировании объектов на проспекте Добровольского, и оба вызова оказались ложными, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Так, по данным Суворовского райотдела, в 15:38 в полицию поступило анонимное телефонное сообщение о том, что на проспекте Добровольского якобы заминирован супермаркет. Правоохранители тщательно обследовали здание торгового заведения и прилегающую к нему территорию. Из магазина были эвакуированы 40 посетителей. В результате проверки взрывоопасных устройств или предметов обнаружено не было.
А в 17:09 в полицию поступило анонимное телефонное сообщение о том, что заминирован компьютерный клуб, также расположенный на проспекте Добровольского в Одессе. На время проверки из заведения были эвакуированы 20 человек. Проверка никаких взрывооопасных предметов также не выявила.
Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности правонарушителей.
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Сергей Гриневецкий
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