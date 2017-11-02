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Одесские правоохранители задержали четверых иностранцев, жестоко убивших своего соотечественника
17:15 / 21.11.2017
ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники одесской полиции задержали четырех граждан иностранного государства, которые накануне жестоко убили своего товарища, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По информации пресс-службы, в Приморский отдел полиции поступило обращение из Генерального консульства одного из иностранных государств по поводу исчезновения гражданина их государства, прибывшего в Одессу на отдых и уже несколько дней не выходящего на связь с близкими.
По указанному факту полицейские начали уголовное производство и приступили к установлению местонахождения пропавшего. В результате пропавший иностранец был найден мертвым в пригороде Одессы, а на его теле полицейские обнаружили многочисленные телесные повреждения. После этого усилия правоохранителей были направлены на поиски убийц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали за совершение указанного убийства четырех граждан иностранного государства, которые хорошо знали умершего.
«Установлено, что в то время, когда товарищи совместно распивали спиртные напитки, между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления тело умершего вывезли за пределы города и пытались сжечь», — сообщили в отделе.
Сейчас все участники преступления установлены и задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
«В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к совершению данного преступления, назначен ряд экспертиз», — сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.
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Сергей Гриневецкий
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