Правоохранители арестовали участника группы «лже-СБУшников»

15:35 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители арестовали ещё одного участника разбойной группы, состоящей из активистов патриотической организации, которые выдавали себя за работников СБУ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, следствием установлено, что все члены группировки входили в состав одной из патриотических организации города. Днем они на различных акциях «демонстрировали свою активную гражданскую позицию», а по ночам совершали разбойные нападения — уже установлены два подобных эпизода. Сегодня полиция задержала очередного фигуранта данного дела.

В отделе напомнили, что группу злоумышленников, которые маскировались под работников СБУ и с макетами автоматического оружия, совершали разбойные нападения на иностранцев, правоохранители задержали в сентябре этого года.

Задержанный сегодня фигурант дела выполнял роль водителя-соучастника и все время, пока его подельники совершали преступление, он находился за рулем своего автомобиля и наблюдал за действиями соучастников.

Так, в июле в полицию Суворовского района обратился иностранный гражданин с заявлением о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой физического насилия завладела его автомобилем. Когда иностранец вышел из дома, к нему подошли вооруженные мужчины в форме представителей силовой структуры, силой затащили его в микроавтобус «Merсedes Vito» и забрали ключи от квартиры, где он проживал. Угрожая макетами оружия, правонарушители сообщили потерпевшему о проведении в его доме санкционированного обыска и заставили его подняться в квартиру для проведения якобы санкционированных процессуальных действий. Однако довести задуманное до конца им помешала жена потерпевшего, которая закрыла дверь с внутренней стороны на ключ.

Тогда правонарушители завладели сумкой пострадавшего с денежными средствами в сумме 4200 долларов США, 200 евро и 12,5 тыс. гривен, документами на автомобиль «Merсedes» и ключами.

Впоследствии похищенный автомобиль злоумышленники продали по запчастям и поделили полученные деньги между собой.

Установлено, что от аналогичного преступления этой группы разбойников пострадал еще один иностранец. Оба мужчины были частными предпринимателями и имели торговые точки на одном из крупнейших одесских рынков.

Сейчас водителю-пособнику сообщается о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 5 статьи 27 и частью 2 статьи 187. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За пособничество в разбойном нападении мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.