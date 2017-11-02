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Сервисный центр МВД на улице Академика Королёва закрывается на ремонт
14:43 / 21.11.2017
ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В помещении территориального сервисного центра МВД на ул. Ак. Королева, 5, начинается ремонт и реконструкция, в связи с чем приём и выдача документов временно на будут осуществляться по этому адресу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.
Как отметили в РСЦ, в связи с проведением реконструкции помещения территориального сервисного центра №5141 МВД в Одесской области, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Королева, 5, прием документов на регистрацию, перерегистрацию, снятие с учета транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, выдача справок о несудимости и другие услуги будут проводиться в других одесских сервисных центрах. Их адреса: ТСЦ 5142 — Одесса, ул. Аэропортовская, 29, телефон для справок 048-761-69-21; ТСЦ 5152 — Одесса, Киевское шоссе, 27А, телефон для справок 048-753-11-58.
О дате возобновления работы ТСЦ будет сообщено дополнительно.
В РСЦ также напомнили, что все сервисные центры МВД работают по принципу «единого окна»: человек независимо от места регистрации может обратиться в любой территориальный сервисный центр и получить ту или иную услугу.
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Сергей Гриневецкий
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