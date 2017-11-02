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Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва в киоске на Люстдорфской дороге
12:35 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители расследуют обстоятельства вечернего взрыва в киоске на Люстдорфской дороге — предварительно происшествие квалифицировали как хулиганство, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в отделе коммуникации ГУНП области.

По информации отдела, 20 ноября в 21:00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о взрыве у торгового киоска, расположенного на Люстдорфской дороге в Одессе.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции выехала на место происшествия.

Предварительно установлено, что возможной причиной взрыва является использование петарды. С места происшествия изъяты куски бумаги черного цвета, осколки стекла и прочее.

Пострадавших нет.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

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