Директора одесского театра разоблачили при получении взятки в 5 тысяч гривен

17:22 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители разоблачили директора КУ «Одесский театр юного зрителя» при получении взятки в 5 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня в ходе расследования сотрудники областной прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями Главного управления Национальной полиции в области разоблачили «на горячем», во время получения взятки, руководителя коммунального учреждения.

По данным следствия, должностное лицо КУ «Одесский театр юного зрителя» требовало и получило 5 тыс. грн. неправомерной выгоды от предпринимателя за заключение договора аренды части помещения учреждения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины) осуществляет прокуратура Одесской области.