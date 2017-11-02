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Директора одесского театра разоблачили при получении взятки в 5 тысяч гривен
17:22 / 20.11.2017
ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители разоблачили директора КУ «Одесский театр юного зрителя» при получении взятки в 5 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня в ходе расследования сотрудники областной прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями Главного управления Национальной полиции в области разоблачили «на горячем», во время получения взятки, руководителя коммунального учреждения.
По данным следствия, должностное лицо КУ «Одесский театр юного зрителя» требовало и получило 5 тыс. грн. неправомерной выгоды от предпринимателя за заключение договора аренды части помещения учреждения.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины) осуществляет прокуратура Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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