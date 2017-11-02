Сержант ВСУ, продававший похищенные боеприпасы, приговорен к 5 годам тюрьмы

12:46 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник складов взвода обеспечения роты материального обеспечения воинской части, продававший похищенные из ВЧ боеприпасы, приговорен к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, Суворовский райсуд г. Одессы приговорил начальника складов взвода обеспечения роты материального обеспечения воинской к 5 годам лишения свободы с лишением воинского звания «сержант».

«Указанный военнослужащий признан судом виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410 УК Украины.

Следствием установлено, что в феврале 2017 года военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области предложил гражданину приобрести у него навесную динамическую защиту, которая входит в динамическую защиту танка и по выводам экспертов включает в себя около 260 г тротила.

19 марта 2017 года во время очередной продажи вышеуказанных боеприпасов «предприимчивого» сержанта задержала военная прокуратура Одесского гарнизона совместно с работниками подразделения военной контрразведки и сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба, и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет».

Публичное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины.