«Жалоб на неправомерные действия полиции во время акции в Горсаду не поступало», — ГУНП

09:11 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления Нацполиции области, обращений по поводу неправомерных действиях полицейских во время субботних событий в Городском саду Одессы зафиксировано не было, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Так, по уточнённой информации отдела, во время акции граждан «Летний театр наш», проходившей в субботу в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит химического происхождения.

«Напомним, что мирная акция из-за неправомерных действий некоторых граждан переросла в хулиганские действия. Однако противоправные действия граждан правоохранителями были прекращены, ситуация была контролируемая, поэтому массовых беспорядков не допущено. Среди гражданских пострадавших нет. Обращений о неправомерных действиях полицейских не зафиксировано», — отметили в отделе.

Сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.