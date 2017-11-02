«Полиция не допустила столкновений во время срыва активистами концерта в Украинском театре», — ГУНП

10:58 / 18.11.2017

ОДЕССА, 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция не допустила столкновений во время срыва активистами вчерашнего концерта в Украинском театре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в пятницу, 17 ноября, вечером в полицию поступили сообщения от граждан о том, что в зал Украинского театра ворвались около 20 активистов, которые начали нарушать общественный порядок и сорвали проходивший концерт.

«На место происшествия немедленно прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Физических противостояний допущено не было.

Конфликт был локализован, столкновений не допущено», — сообщили в отделе.

Пострадавших нет.

При этом за совершение хулиганских действий никто не был задержан.

Напомним, что выступать в этот вечер на сцене Украинского театра должен был российский актёр Константин Райкин.