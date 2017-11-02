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Генпрокуратура задержала чиновника из Затоки при получении взятки в 135 тысяч долларов
17:31 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили начальника юридического департамента Затокского поселкового совета при получении 135 тыс. долларов взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

По информации пресс-службы, следователи Генпрокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики в Одесской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сегодня, 17 ноября, провели спецоперацию, в результате которой был задержан начальник юридического департамента Затокского поселкового совета во время получения от жительницы Одесской области неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. долларов США. Деньги злоумышленник требовал за решение вопроса о выделении поселковым советом гражданам в собственность и в аренду земельных участков на территории Затоки.

В настоящее время, указанное лицо задержано, с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления проводится ряд обысков по месту жительства и работы указанного лица, а также другие первоочередные следственные действия.

В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также будет направлено обращение в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

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