|
|
Генпрокуратура задержала чиновника из Затоки при получении взятки в 135 тысяч долларов
17:31 / 17.11.2017
ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили начальника юридического департамента Затокского поселкового совета при получении 135 тыс. долларов взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
По информации пресс-службы, следователи Генпрокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики в Одесской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сегодня, 17 ноября, провели спецоперацию, в результате которой был задержан начальник юридического департамента Затокского поселкового совета во время получения от жительницы Одесской области неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. долларов США. Деньги злоумышленник требовал за решение вопроса о выделении поселковым советом гражданам в собственность и в аренду земельных участков на территории Затоки.
В настоящее время, указанное лицо задержано, с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления проводится ряд обысков по месту жительства и работы указанного лица, а также другие первоочередные следственные действия.
В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также будет направлено обращение в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:48 17.11.2017
16:53 17.11.2017
16:35 17.11.2017
16:11 17.11.2017
14:24 17.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»