Руководитель «Кадорр групп» опроверг обвинения в финансировании его компанией ДНР/ЛНР

16:53 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель «Кадорр групп» Аднан Киван опроверг обвинения в финансировании его компанией террористов из ДНР/ЛНР, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он заявил в официальном комментарии по поводу появившихся накануне сообщений об обысках в офисах компании и открытом СБУ деле по финансированию экс-депутатом Одесского горсовета и известной стройкомпанией террористов из ДНР/ЛНР.

Руководитель компании заявил, что в офисах «Кадорр групп», действительно, вчера, 16 ноября, прошли проверки и обыски, во время которых сотрудники СБУ изъяли крупную сумму наличных средств, внесенных гражданами за покупку недвижимости, и рабочие печати предприятия. При этом на место обысков не были допущены адвокаты. «Но это далеко не первая проверка, мы к ним, к сожалению, уже привыкли», — констатировал он.

Также А. Киван заявил, что является патриотом Украины и опроверг обвинения в каких-либо связях с ДНР/ЛНР, отметив, что нет никаких доказательств этого. «Пусть это докажут и я тогда готов пойти под высшую меру», — сказал он, а также пообещал покупателям жилья, что все строящиеся объекты компании будут достроены и сданы.

Напомним, что ранее пресс-центре СБУ сообщили, что сотрудники Службы уличили одного из крупных одесских застройщиков в получении средств за недвижимость наличными и неотражении этих операций в отчётности. Полученные средства, по данным СБУ, передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы (который скрывается на территории России), а затем проценты от суммы направлялись на финансирование террористов на Востоке страны.

«Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма (в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины), вчера прошли обыски в офисных помещениях строительной компании и по месту жительства фигурантов дела. По результатам следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий», — заявили в пресс-центре.

«Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета. Продолжаются следственно-оперативные действия», — добавили в СБУ.

Обыски проводились 16 ноября в офисах строительной компании «Кадорр» на ул. Успенской и Французском бульваре.