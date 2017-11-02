В полиции рассказали подробности выявления оружия в паркинге возле «Привоза»

13:18 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — вчера вечером, проверяя сообщение о минировании автомобиля, одесские правоохранители обнаружили арсенал оружия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, вчера на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в багажнике автомобиля, припаркованного в подземном паркинге на территории Приморского района, находится взрывчатка.

На место происшествия немедленно прибыло руководство Главного управления, специалисты взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе, а также представители Службы безопасности Украины в Одесской области.

В ходе проверки информации полицейские обнаружили в багажном отделении припаркованной машины и изъяли несколько единиц огнестрельного автоматического оружия с самодельными устройствами к нему, два помповых ружья, а также несколько тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Изъятое направлено для проведения экспертиз.

Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и происхождение оружия.

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (сообщение о минировании) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.