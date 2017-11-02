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Сотрудники СБУ конфисковали более 20 миллионов гривен наличными у одесского застройщика
10:35 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате обысков в офисах строительной компании, подозреваемой в финансировании террористов ДНР/ЛНР, и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли финансовую документацию, более 20 миллионов гривен наличными и печати фиктивных предприятий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-центре СБ Украины.

В пресс-центре напомнили, что сотрудники СБУ уличили одного из крупных застройщиков в получении средств за недвижимость наличными и неотражении этих операций в отчётности. Полученные средства, по данным правоохранителей, передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы (который скрывается на территории России), а затем проценты от суммы направлялись на финансирование террористов на Востоке страны.

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма (в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины), вчера прошли обыски в офисных помещениях строительной компании и по месту жительства фигурантов дела.

По результатам следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

«Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета. Продолжаются следственно-оперативные действия», — добавили в пресс-центре.

Напомним, что, по информации одесских СМИ, 16 ноября обыски проводились в офисах строительной компании «Кадорр» на Успенской и Французском бульваре.

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