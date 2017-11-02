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Правоохранители выявили на одесских рынках 15 иностранцев-нелегалов
16:58 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители выявили на рынках Одессы 15 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, отработку рынков областного центра проводили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области, совместно с работниками Государственной миграционной службы, СБУ и Госпогранслужбы в рамках операции «Мигрант».

В результате были выявлены 15 иностранных граждан, находившихся на территории нашего государства с нарушениями. Из них трое не выполняют требования о принудительном возвращении в страны происхождения в предоставленный им законом срок (в связи с этим судом будет принято решение о содержании их в пункте временного пребывания иностранцев в Черниговской области для дальнейшего принудительного выдворения за пределы Украины).

Кроме того, полиция направила в ГМС Украины в Одесской области шесть представлений о принудительном возвращении иностранцев и лиц без гражданства в страну происхождения.

Всего за время проведения профилактических мероприятий сотрудниками УБПТЛ к административной ответственности привлечены 43 иностранных гражданина. В ГМС Украины в Одесской области направлены 14 представлений о принудительном возвращении иностранцев и лиц без гражданства в страну происхождения и 1 представление о сокращении срока временного пребывания на территории Украины. Один иностранец, по решению Приморского райсуда Одессы, за систематическое и грубое нарушение миграционного законодательства доставлен в пункт временного пребывания иностранцев для принудительного выдворения за пределы Украины.

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