Участник польского «ограбления века» скрывался в Одессе

16:23 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Объявленный в международный розыск участник организованной преступной группировки, похитившей в 2015 году в одном из банков Польши 2 миллиона евро, скрывался в Киеве и Одессе и был задержан украинскими правоохранителями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве гражданина Польши, объявленного в международный розыск.

Информацию о возможном пребывании в Украине члена организованной преступной группировки СБУ получила в рамках партнерского взаимодействия с Центральным бюро расследований Республики Польша. Разыскиваемый обвиняется в похищении почти двух миллионов евро из польского банка.

Правоохранители установили, что после похищения денег злоумышленник скрывался в Киеве и Одессе. Для конспирации вор постоянно менял места проживания и номера телефонов.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения до момента его экстрадиции в Польшу.

Как сообщалось ранее, 10 июля 2015 года «подставной» охранник-инкассатор исчез из польского банка вместе с 8 миллионами злотых. Преступление было совершено в городе Сважендз неподалеку от Познани. По данным польских СМИ, задержанный в Украине мужчина был заместителем директора охранной фирмы. Он взял на работу непосредственного исполнителя преступления — конвоира, который вместе с коллегами перевозил деньги к банкоматам и филиалам банка PKO.