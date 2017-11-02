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Участник польского «ограбления века» скрывался в Одессе
16:23 / 16.11.2017
ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Объявленный в международный розыск участник организованной преступной группировки, похитившей в 2015 году в одном из банков Польши 2 миллиона евро, скрывался в Киеве и Одессе и был задержан украинскими правоохранителями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве гражданина Польши, объявленного в международный розыск.
Информацию о возможном пребывании в Украине члена организованной преступной группировки СБУ получила в рамках партнерского взаимодействия с Центральным бюро расследований Республики Польша. Разыскиваемый обвиняется в похищении почти двух миллионов евро из польского банка.
Правоохранители установили, что после похищения денег злоумышленник скрывался в Киеве и Одессе. Для конспирации вор постоянно менял места проживания и номера телефонов.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения до момента его экстрадиции в Польшу.
Как сообщалось ранее, 10 июля 2015 года «подставной» охранник-инкассатор исчез из польского банка вместе с 8 миллионами злотых. Преступление было совершено в городе Сважендз неподалеку от Познани. По данным польских СМИ, задержанный в Украине мужчина был заместителем директора охранной фирмы. Он взял на работу непосредственного исполнителя преступления — конвоира, который вместе с коллегами перевозил деньги к банкоматам и филиалам банка PKO.
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Сергей Гриневецкий
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