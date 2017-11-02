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Правоохранители продолжают поиск преступников, которые в Измаильском районе убили фермера и ранили его брата
15:18 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители продолжают поиск преступников, которые прошлой ночью проникли на территорию теплиц в селе Старая Некрасовка, а затем, отбиваясь от хозяев имущества, убили одного и тяжело ранили другого, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 15 ноября, около трех часов ночи в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение врача скорой помощи о смерти 37-летнего мужчины в с. Старая Некрасовка.

В ходе следственных действий было установлено, что умерший и его брат, жители города Измаил, с помощью камер видеонаблюдения заметили двух неизвестных мужчин, которые ночью проникли на территорию их теплиц в селе Старая Некрасовка. Взяв с собой общего знакомого, братья выехали в деревню и застали на месте двоих неизвестных. Злоумышленники оказали хозяевам теплиц сопротивление и нанесли им ножевые ранения, после чего скрылись в неизвестном направлении. От полученного ранения в область сердца 37-летний хозяин теплицы скончался на месте происшествия, второму пострадавшему — 34-летнему мужчине — была вовремя оказана медицинская помощь.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

К настоящему времени правоохранителям удалось найти автомобиль, на котором передвигались подозреваемые в убийстве. Мероприятия по розыску самих преступников продолжаются.

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