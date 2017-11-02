«Хищение средств на 2,5 миллиона под видом алиментов было совершено при предыдущем руководстве порта», — ГП «МТП «Южный»

10:37 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство ГП «МТП «Южный» заявило, что способствовало правоохранителям в выявлении факта незаконного присвоения средств бухгалтером предприятия, совершенного в прошлом году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе ГП «МТП «Южный», комментируя обнародованную накануне правоохранителями информацию о выявлении в порту крупного хищения средств бухгалтером и сообщниками.

Как отметили в пресс-службе, «в феврале 2017 года при формировании ежемесячной бухгалтерской отчетности администрация ГП «МТП «Южный» выявила факт расхождения в одном из счетов. После тщательной проверки документов, выяснилось что ведущий бухгалтер незаконно перечисляла средства лицам, которые не должны были их получать, по статье «алименты». Информация о возможном правонарушении оперативно была передана в СБУ. По предварительной информации, у государственного предприятия бывшая работница похитила 2,5 млн. грн.».

В пресс-службе также заявили, что преступление было совершено при предыдущем и. о. директора предприятия, который занимал этот пост с сентября 2016 г. по январь 2017, а ведущий бухгалтер, которая похитила средства предприятия, работала в ГП более 3 лет.