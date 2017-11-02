Полиция проверяет сообщение о минировании Приморского райсуда Одессы

09:49 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит проверку очередного сообщения о минировании здания суда в Одессе — сегодня это Приморский районный суд на ул. Балковская, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, 16 ноября, в 08:45 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминировано здание Приморского районного суда по адресу: ул. Балковская, 33.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, Взрывотехнического управления и кинологи с собаками.

Правоохранители проводят проверку здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств.

ОБНОВЛЕНО.

На время проверки из здания были эвакуированы около 50 человек. В 9:50 проверка завершена. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.