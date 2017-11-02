Военная прокуратура добилась возвращения Министерству обороны ещё 160 гектаров Тарутинского полигона

09:54 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура добилась возвращения Министерству обороны ещё нескольких земельных участков Тарутинского полигона площадью 160 га и стоимостью более 2,9 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

В пресс-службе напомнили, что постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 28.09.2017 г. оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона о признании недействительным договора аренды земли и возвращении в собственность Минобороны земельных участков бывшего Тарутинского общевойскового полигона.

Во время судебного разбирательства установлено, что указанные земли общей площадью 160 га, предназначенные для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки, незаконным решением Тарутинской РГА были изъяты из состава земель обороны и переданы в пользование коммерческой структуре для ведения предпринимательской деятельности. Рыночная стоимость земельных участков составляет более 2,9 млн. грн.

11 ноября во исполнение постановления суда сторонами исполнительного производства подписан акт приема-передачи земельных участков, которым указанные земли возвращены законному пользователю — Министерству обороны Украины.