ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«Экс-депутат Одесского горсовета и стройкомпания финансировали террористов ДНР/ЛНР», — СБУ
09:12 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, «правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР»».

«Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, проходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела», — добавили в СБУ.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
13:02 16.11.2017
Взята под арест основательница фирмы, подозреваемая в мошенничестве с недвижимостью на 4 миллиона гривен
11:56 16.11.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 16 ноября
11:48 16.11.2017
Внеочередное заседание облсовета назначено на завтра (уточнённая)
11:44 16.11.2017
Представлен новый командующий войсками ОК «Південь»
10:37 16.11.2017
«Хищение средств на 2,5 миллиона под видом алиментов было совершено при предыдущем руководстве порта», — ГП «МТП «Южный»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029