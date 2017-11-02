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«Экс-депутат Одесского горсовета и стройкомпания финансировали террористов ДНР/ЛНР», — СБУ
09:12 / 16.11.2017
ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, «правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР»».
«Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, проходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела», — добавили в СБУ.
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Сергей Гриневецкий
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