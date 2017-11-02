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СБУ разоблачила многомиллионную схему присвоения средств сотрудниками порта «Южный»
16:15 / 15.11.2017
ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную схему, по которой разворовывались деньги государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, правоохранители установили, что ведущий бухгалтер одного из секторов централизованной бухгалтерии и отдельные должностные лица ГП вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. Деньги на самом деле поступали на банковские карточные счета родственников и близких людей злоумышленников.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2016-2017 годов бухгалтерия порта перечислила в пользу подставных лиц почти 2,5 миллиона гривен. По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного госпредприятию ущерба составляет более пяти миллионов гривен.
Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантов дела оперативники спецслужбы выявили и изъяли документы, подтверждающие проведение махинаций.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, ведущему бухгалтеру порта объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
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Сергей Гриневецкий
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