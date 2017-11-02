Правоохранители пресекли деятельность мошенницы, несколько лет продававшей несуществующие квартиры

15:30 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области сообщили о подозрении в мошенничестве руководительнице строительной компании, на счету которой несколько десятков обманутых покупателей квартир, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в течение нескольких лет женщина незаконно получала деньги от граждан за продажу квартир в несуществующем многоэтажном доме в селе Молодежное Овидиопольского района. За время незаконного строительства ни один человек, который вложил деньги в будущие квартиры, жилья так и не получила. В рамках досудебного расследования по уголовному производству, открытому по факту мошеннических действий со стороны основательницы строительной компании, сотрудники следственного отдела Черноморского отделения полиции провели обыски в помещении, где расположен офис строительной компании. В результате правоохранители изъяли компьютерную технику, сейф и документацию, которые указывали на незаконную деятельность женщины.

Как выяснилось, земельный участок принадлежит физическому лицу и был передан строительной компании в аренду. На момент проведения правоохранителями проверки был только вырыт котлован и построен первый цокольный этаж. Строительная площадка была скрыта за забором. Зато внимание потенциальных покупателей привлекали расклеенные на нем многочисленные рекламные баннеры.

Установлено, что не имея ни одного разрешения на строительство, гражданка спокойно получала деньги от инвесторов. Кроме того, ни копейки не было перечислено и на счет строительной компании.

«Первые заявления от обманутых инвесторов поступили в наше отделение полиции еще в 2014 году. В настоящее время мы имеем уже более 20 заявлений от людей, признанных пострадавшими от мошеннических действий гражданки. Общая сумма убытков составляет 4 миллиона гривен», — рассказал начальник Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко.

Сейчас расследуется уголовное производство, открытое по частям 2, 3 и 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных вышеуказанной статьей.

В Черноморский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительными органами устанавливаются и другие адреса, по которым строительная компания проводила фиктивное строительство. Расследование продолжается.