Полиция проверяет очередное сообщение о минировании суда в Одессе

11:29 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет информацию о минировании Одесского апелляционного административного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, 15 ноября, в 10:35 по спецлинии «101» поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный административный суд, расположенный по адресу: ул. Софиевская, 19, заминирован.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи с собаками, а также психологи.

Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.