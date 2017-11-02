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Полиция проверяет очередное сообщение о минировании суда в Одессе
11:29 / 15.11.2017
ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет информацию о минировании Одесского апелляционного административного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня, 15 ноября, в 10:35 по спецлинии «101» поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный административный суд, расположенный по адресу: ул. Софиевская, 19, заминирован.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи с собаками, а также психологи.
Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.
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Сергей Гриневецкий
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