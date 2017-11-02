|
|
Передано в суд дело подозреваемого в совершении ДТП с 5 погибшими
11:20 / 15.11.2017
ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении ДТП, унесшего жизни пяти человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура области направила в Коминтерновский районный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло нанесение телесных повреждений средней тяжести и гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
По данным следствия, в мае этого года одессит, двигаясь на автомобиле «Audi» из Одессы в направлении Николаева, не убедившись в безопасности своего маневра, начал обгонять машину, которая двигалась перед ним в попутном направлении, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Daewoo».
В результате ДТП погибли пять человек и один травмирован.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
14:26 15.11.2017
Прокуратура оспорит в апелляционном суде разрешение освободить под залог директора лагеря «Виктория»
13:48 15.11.2017
13:23 15.11.2017
11:54 15.11.2017
11:36 15.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.032
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»