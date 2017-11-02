Передано в суд дело подозреваемого в совершении ДТП с 5 погибшими

11:20 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении ДТП, унесшего жизни пяти человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура области направила в Коминтерновский районный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло нанесение телесных повреждений средней тяжести и гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

По данным следствия, в мае этого года одессит, двигаясь на автомобиле «Audi» из Одессы в направлении Николаева, не убедившись в безопасности своего маневра, начал обгонять машину, которая двигалась перед ним в попутном направлении, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Daewoo».

В результате ДТП погибли пять человек и один травмирован.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.