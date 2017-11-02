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Полиция вчера вечером искала взрывчатку в контейнере в Одесском порту
08:51 / 15.11.2017
ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вечером 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в Одесском морском порту находится заминированный контейнер, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в 17:30 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что заминирован контейнер в Одесском морском порту по адресу: пер. Армянский, 2.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Контейнер и прилегающая к нему территория были проверены на наличие взрывчатки.
В результате проверки, которая завершилась в 20:00, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
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Сергей Гриневецкий
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