Полиция вчера вечером искала взрывчатку в контейнере в Одесском порту

08:51 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вечером 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в Одесском морском порту находится заминированный контейнер, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в 17:30 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что заминирован контейнер в Одесском морском порту по адресу: пер. Армянский, 2.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Контейнер и прилегающая к нему территория были проверены на наличие взрывчатки.

В результате проверки, которая завершилась в 20:00, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.