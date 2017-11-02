Почти 14 тысяч уголовных преступлений зарегистрировано за 9 месяцев в Одессе, 45% из них — тяжкие и особо тяжкие

15:57 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Одесса в январе-сентябре 2017 г. зарегистрировано 13,9 тыс. уголовных преступлений, из которых 45,2% — тяжкие и особо тяжкие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

По информации ГУ статистики, согласно данным прокуратуры Одесской области, в г. Одесса в январе-сентябре 2017 г. зарегистрировано 13,9 тыс. уголовных преступлений (49,4% от общего количества учтенных уголовных правонарушений в области). 45,2% из общего числа зафиксированных преступлений — тяжкие и особо тяжкие (по области этот показатель 48,2%).

В общем количестве преступлений 65,7% составляли преступления против собственности, 6,2% — преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 5,3% — преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан, 4,9% — преступления против жизни и здоровья человека, 4,3% — преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения, 4,0% — преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, 2,3% — преступления против общественной безопасности, 2,0% — преступления против правосудия, 1,5% — преступления против общественного порядка и нравственности, 1,1% — преступления в сфере хозяйственной деятельности, 0,8% — преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина.